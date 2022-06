Como Melhorar A Sua Sala De Jantar: 6 Ideias Fáceis De Aplicar

Se há divisão que gostamos de prezar na nossa casa, é sem qualquer dúvida, a nossa sala, no seu todo (sala de estar e sala de jantar), uma vez que estas duas se unem, num só espaço, apesar de terem dois pontos de interesse diferentes. O lado da sala de estar será mais para o relaxe e bem-estar, enquanto que a sala de jantar para desfrutar de uma refeição, sozinhos ou rodeados de convidados, depende dos dias, é claro! Tanto uma área como a outra são apetrechadas de peças de mobiliário, bem como acessórios decorativos, cada uma diferente e ao seu jeito. Num dos lados temos o sofá, o móvel de televisão, a mesa de centro e outros detalhes, enquanto que do outro lado, temos a mesa de jantar, as respetivas cadeiras, o aparador e outros pormenores. Apesar das duas áreas serem distintas, as duas têm de falar na mesma linguagem, tem de haver harmonia… Só que por vezes olhamos para a nossa sala e já não gostamos do aspeto dela, da decoração, do jeito, enfim, já nada ou pouco nos diz. Precisa-se de melhorar, acrescentar algo… é o tal je ne sais quoi… que hoje viemos elucidar, através deste artigo.

Sabemos que muitas vezes as ideias são escassas, nem sabemos bem por onde nos virar ou o que fazer. Há detalhes simples que fazem diferença, mas que por vezes não nos ocorrem.Veja no que deve apostar para (re)decorar a sua sala de jantar, de forma a torná-la mais harmoniosa, pessoal, com vida e cheia de pinta. É fácil, quer descobrir as ideias homify? Então venha daí… estas são para si!