Oito refrescantes quartos em tons de cinzento

Por falar em decorações refrescantes, a empresa portuguesa Santiago conta com uma jovem equipa de designers de interiores, arquitectos, designers de mobiliário, e designers têxteis empenhados na concepção de espaços arrojados simultaneamente modernos e com ligações ao design do passado.

Este quarto de hóspedes da Beach House é a combinação perfeita de uma atmosfera industrial e uma aura moderna. Em destaque está obviamente a utilização de várias tonalidades de cinzento e cinza: no estuque da parede, no piso, no cabide e no padrão dos têxteis sobre a cama.