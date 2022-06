Como posso fazer um estuque decorativo?

Se optou pela via mais difícil, mas muito mais recompensadora, de fazer você mesmo o ornamento saiba que o seu trabalho manual começa aqui.

Após definir o que quer para a sua decoração deve criar os perfis e a forma do seu ornamento. Para isso necessita de um molde, como o da imagem. Nas lojas da especialidade já existem muitos moldes para ornamentos deste tipo. Nesse caso precisa de comprar o molde e o gesso, pincelar o molde com gesso em pó, preparar a pasta de gesso segundo as indicações do rótulo e vertê-lo no molde, alisando a superfície, e batendo ligeiramente, para evitar bolsas de ar. Depois de deixar secar pelo período aconselhado pela marca, deverá desenformar o ornamento e aperfeiçoá-lo, lixando e aparando as imperfeições.

Criar um molde de raiz é complicado e exige conhecimentos de escultura. Mas se quiser reproduzir um ornamento que já tenha, se não for muito elaborado, poderá utilizar uma pasta de moldar por cima do original e deixar endurecer. Quando desenformar vai ficar com um molde do ornamento que já tinha e pode fazer o processo descrito atrás.

As guias são barras que deverá aplicar na parede para criar linhas direitas, de modo a saber onde colocar o ornamento, ou para criar molduras, como a da imagem seguinte.

Estes passos são morosos e muito delicados, pois há sempre a hipótese de quebrar o elemento que produziu. Prepare-se para reiniciar o trabalho várias vezes.