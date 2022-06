Como separar diferentes espaços sem construir paredes

Uma cortina é sempre uma excelente opção para dividir um espaço. No exemplo que mostramos acima utilizaram-se duas cortinas em painel para esconder a zona de arrumação e despensa o que ajuda muito à sensação de arrumação. Os tons fortes com padrões florais dão vida e alegria à cozinha, de móveis rústicos e aparência descontraída. Fáceis de instalar, fáceis de mudar, fáceis de gostar!

Sejam cortinas tradicionais, em painel, ou de enrolar, a escolha dos tecidos pode ser complicada, mas há algumas indicações simples que ajudam na hora de comprar…

Para uma cozinha, como a da imagem, a aposta deve ser feita em tecidos laváveis e resistentes, sejam quais forem os padrões, pois trata-se de zonas propensas a nódoas… Seja porque espirrou da panela, seja porque uma mãozinha cheia de molho lá se limpou!

Numa sala as cortinas como separação também são uma boa opção, e podem servir inclusivamente como elemento decorativo que vinca não só os espaços, mas também o estilo. Use-as para diferenciar a sala de estar da sala de jantar por exemplo. Para isso escolha tecidos nobres, como o veludo, invista na transparência do tule ou mesmo na suavidade da seda para criar ambientes clássicos. Jogues com as texturas e com as cores para criar ambientes mais rústicos. Ou aposta na cor para ambientes mais descontraídos. E estas ideias também são válidas para um quarto, se quiser criar um espaço reservado para se vestir… A escolha é só sua!

E depois, quando se cansa pode sempre trocar!