Quartos que cheiram a férias!

Tal como eu dizia, sonhar não custa, mas realizar este cenário também não! Um alpendre numa casa no campo pode ser o local ideal para realizar este sonho. E em vez de ir para fora (estrangeiro) pode apenas dormir fora (no exterior). Que tal? Prepare este cenário de sonho e divida-o com amigos, namorado ou marido. Só tem de colocar uma cama no exterior, recheá-la de almofadas e roupas coloridas e de aspecto confortável e arriscar numa noite ao relento a ver as estrelas e a pôr a conversa em dia.

Os tecidos são da Muebles Flores Torreblanca.