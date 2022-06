Mesas de apoio super funcionais

Além de uma casinha bonita e apelativa, queremos antes de tudo mais uma casa funcional. Queremos acertar à primeira no mobiliário comprado e na decoração muitas vezes comprada de forma impulsiva. Montras, revistas e blogues são também os responsáveis por nos direccionarem por caminhos não tão importantes no momento, fazendo-nos querer e muitas vezes adquirir mais uma coisinha, porque é barata, porque ficará mesmo bem ou porque está na moda e toda a gente tem. Seja como for, a homify não o quer enganar e está deste lado sempre para lhe dar a conhecer as tendências do momento mas, mais ainda para lhe fornecer as melhores dicas de design e decoração.

O artigo de hoje é sobre mesas de apoio sobretudo muito funcionais mas que não descuram o seu lado estético, completando assim diferente ambientes em salas de estar.