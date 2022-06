O topo do luxo no topo da montanha!

Algumas casas têm a vantagem de ser construídas no meio de um bosque, entre os pinheiros e as montanhas; outras sobre prados imensos; algumas no meio do deserto ou do caos da cidade e com um design interior que nos faz esquecer o resto do mundo. Outras há – e que sorte a dos donos! – rodeadas pela montanha mais alta da cidade e com vistas incríveis. São, por isso, o refúgio perfeito para um estilo de vida incomparável. A Cumbres 369 é uma casa com todos estes privilégios.

Nesta residência da autoria da AAEstudio, procurou-se conjugar amplitude e comodidade, criando espaços que transmitem, em simultâneo, relaxamento e tranquilidade, sem se perder de vista o luxo e o conforto. As alturas duplas e as grandes janelas dão uma sensação de liberdade por via da ausência de barreiras físicas, não interferindo com a vista majestosa sobre a cidade.

Um carácter forte, uma sensação de movimento, elegância e funcionalidade são o resultado de um projecto pronto a ser vivido e desfrutado em pleno. Convidamo-lo a conhecer esta maravilhosa residência. Está pronto?