Uma casa de múltiplas ilusões!

Reflexões no nosso quotidiano. Quantas vezes as percepcionamos? Na verdade, percepcionamo-las de todo? As percepções tendem a ser, na maior parte das vezes, parte do nosso subconsciente. Esta casa é uma clara reflexão dos eventos que têm lugar no seu espaço cénico.

O estúdio de design de interiores e de arquitectura Archipunktura projectou esta casa guiado por um princípio de imagem espelhada, gerando uma miríade de elementos reflectores na composição e no formato da casa, quer no interior, quer no exterior.

A utilização de diferentes materiais e de um interior simples domina a atmosfera na casa. Ainda que a funcionalidade seja prioridade, o conforto e a sumptuosidade são também evidentes.

Vamos conhecê-la. Prepara-se para se surpreender.