3 Espetaculares Casas Geminadas Para 3 Irmãs

É admirável quando as luzes no interior se acendem e nos é permitido apreciar com mais destaque o trabalho da fachada e as relações entre os três volumes. Nesta imagem vemos como a casa pintada de branco se torna extremamente bela e harmoniosa em contraste com as luzes de tom quente vindas do interior, a partir dos extensos envidraçados virados aos campos do rio Mondego. Desta forma é conseguida uma uniformização da iluminação nocturna do conjunto das três casa.

Como pode ver, o conjunto destaca-se da envolvente pelo desenho contemporâneo, integrando-se quer pelo cuidado e rigor dos detalhes construtivos, quer pela escala e proporção dos volumes, quer pelas cores e materiais utilizados, pretendendo assumir-se como obra arquitectónica.

