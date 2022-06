Casa familiar de sonho!

O projecto fica completo com o desenho de um magnífico pátio, com muito para oferecer! Cada pátio se pode tornar num lugar especial na nossa casa quando desenhados com especial atenção ao detalhe! Um espaço dedicado ao lazer e à vida social desta casa, funcionando como extensão da zona de refeições. Um espaço de reunião entre família ou hóspedes e partilhar conversas e momentos únicos num ambiente familiar e acolhedor.

É neste pátio que encontramos detalhes subtis que visam e promovem a vida familiar no exterior da habitação, como é o do deck em madeira que ao fundo é “desenhado” de modo a criar uma zona verde, e que em conjunto com as paredes de granito fazem um maravilhoso “pano-de-fundo” para quem está na cozinha!

É fascinado por este tipo de projectos de reabilitação? Conte-nos tudo através da caixa de comentários!