Organização: 10 móveis de sapatos fantásticos

O quarto das crianças deve ser divertido, colorido e cheio de surpresas, por isso o mobiliário e as estruturas do interior do espaço devem ser planeadas em conjunto, como um todo lúdico. Neste caso, um móvel de sapatos que se funde com a estrutura da cama é o organizador ideal para as crianças que brincam de dia e sonham de noite. O móvel divide-se em gavetas e não só organiza os sapatos como também se converte numa escada que leva ao segundo piso do beliche. Uma ideia flexível e colorida.

Design de interiores da Design Ideas, da Rússia.