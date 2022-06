Uma Casa Modular Repleta de Conforto – uma solução de hoje e para sempre!

Ao conhecermos os bungalows da Goodmood, rapidamente percebemos que foram desenhados tendo em conta a vida ao ar livre e o contacto com a luz natural, dadas as aberturas ao exterior, na forma de portas e/ou janelas de grandes dimensões.

O resultado dos projetos para este tipo de casa, respondem às necessidades do Homem do século XXI, aproximando-o da Natureza e levando-o a usufruir de ambientes ainda não percepcionados. Assim, a simplicidade do espaço interior foi criada e pensada para contemplar a harmonia do nosso mundo. São utilizados materiais amigos do ambiente, numa construção moderna e tecnologicamente avançada, sempre próxima da Natureza, com benefícios para a saúde, onde a paz e a tranquilidade estão presentes.