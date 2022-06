DIY: decorar com objectos reciclados

Quando o assunto é decorar em modo low cost, reaproveitar os objectos antigos para o seu lar poderá ser uma solução eficiente, para aqueles que querem sempre salvaguardar algum dinheiro ao final do mês. Depois de toda a aventura que é a decoração, basta manter sempre o mesmo tom, o mesmo estilo, a mesma estética. Parece-lhe fácil e rápido à primeira vista? Podemos achar que sim, mas não deixamos de nos preocupar com os detalhes mais preciosos na habitação. Neste caso, viremos as atenções para aquele elemento que caracteriza o seu espaço pessoal: o mobiliário. Para aqueles que vivem em pequenos espaços, este é o artigo ideal para si, pois apresentaremos peças únicas e de valor pessoal. Primeiro de tudo, não exagere nas decorações do seu quarto com coisas que não cabem nos outros compartimentos da casa. Preserve o seu lugar especial e decore-o com cuidado. E deixe a criatividade tomar conta de si por largos momentos!

Hoje na homify apresentaremos uma decoração de reaproveitamento e reutilização do mobiliário. Do revestimento, passando pelos têxteis, pela iluminação, pelo material… Mantenha-se conectado com a nossa inspiração nestas linhas, mas saiba que esta receita só fica completa com aquele toque de personalidade que todos nós temos Vamos a isso?