Loft com encanto em Barcelona

A cozinha está totalmente integrada na sala de estar, portanto, existem elementos presentes que nos fazem pensar e referir o passado. Os mesmos dão um toque elegante quando misturados com outros mais modernos. Refiro-me ao tapete de pele de zebra em frente à parede onde estão embutidos todos os electrodomésticos de cozinha. Os mesmos em tons prata criam mais uma vez um contraste e ajudam à conexão querida entre entre sala e cozinha.

No entanto, com excepção para o detalhe do tapete de pele no chão, a cozinha não quer só estar presente mas sim quer ser notada! A cozinha é composta por duas frentes de móveis lacados a branco, fazendo um contraste perfeito com o piso de parquet que se encontra presente em todo o pavimento da casa.