Apartamento orgulhoso das suas raízes!

Começamos a nossa caminhada através deste pequeno apartamento em Barcelona, revelando uma divisão que conseguiu criar um equilíbrio perfeito entre o seu passado e o seu futuro. Assim, o espaço é pontilhado com antigos elementos de construção que foram mantidos, com o intuito de criar uma atmosfera muito especial. A parede de tijolo não foi tapada e assim o ar industrial conseguido é interessante e combina na perfeição com a cobertura espectacular do tecto, tão típica da arquitectura catalã do inicio do séc. XX.

Além disso, estes traços antigos tornaram-se mais modernos do que nunca para conseguirem acompanhar outras peças de design contemporâneo como mobiliário minimalista num branco brilhante. O sofá vermelho destaca-se no espaço e serve de contraponto cromático.