Casa rural transformada em casa de design

Esta casa fabulosa encontrava-se num magnífico vale e precisava urgentemente de uma renovação. Com 100 anos de vida, tanto o exterior e o interior do edifício se encontravam com marcas do passado. Além disso, todos as divisões tinham deficiências que precisavam de ser resolvidas para a conseguir tornar habitável e acomodar a nova família.

Assim sendo, a prioridade do projecto foi o de recuperar os elementos de construção originais, como paredes em pedra, e criar espaços interligados que facilitassem a comunicação entre os habitantes.