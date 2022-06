Reabilitação incrível de uma moradia urbana!

Os projectos de reabilitação têm vindo a ganhar cada vez mais expressão no panorama arquitectónico actual. A verdade é que existem cada vez mais habitações a precisar de reformas e remodelações. Neste sentido, esta tem vindo a ser uma nova área de actuação para os arquitectos.

O projecto que temos para lhe mostrar hoje enquadra-se precisamente nesta temática e consiste numa remodelação total de um espaço interior e do jardim de uma moradia urbana na Póvoa do Varzim. Esta moradia data da década de 70, e como tal possui algumas características únicas!

O projecto é da autoria dos profissionais do atelier ASVS Arquitectos Associados. O objectivo foi o de criar uma proposta distinta que pudesse reflectir as aspirações do cliente, tendo em conta um programa funcional adaptado a uma família moderna.