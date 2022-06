Apartamento familiar ideal

Localizado no Restelo, o apartamento apresentava todas as características da tradicional habitação de uma família de classe média-alta há cinquenta anos atrás. Com três entradas, um quarto de empregada interna com instalações sanitárias, divisões espaçosas e casas de banho medíocres, a casa solicitava uma grande atualização de forma a acomodar os novos proprietários.

O casal com dois filhos, responsável pela compra, pretendia reorganizar o espaço de forma a acomodar uma cozinha funcional, três quartos, um escritório e um quarto de brincar. Tudo isto deveria ser acompanhado de muita iluminação e espaço para arrumação.