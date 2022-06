… 5… 4… 3… 2… 1… BOM ANO!!

Se falamos em Passagem de Ano inevitavelmente falamos em brilho, esta festa do ano é isso mesmo… Sparkles, purpurinas, lantejoulas, prateados e dourados, é o mood que acompanha esta festividade. E não é só do vestuário que estamos a falar, mas também da decoração da casa e da mesa. Estas revestem-se de brilho e de glamour para receber o novo ano, como os seus convidados. As luzes e as velas também fazem parte desta magia, pode usar e abusar, que nesta altura festiva nada parece espampanante ou demais, pelo contrário fica bem. É tão fácil tornar o ambiente brilhante, atrativo e em modo festivo, que ao comprar as purpurinas, as velas e outras decorações de mesa brilhante, irá surpreender-se a si mesmo. Até sentirá orgulho do jeito final, que terá vontade de partilhar com todos, talvez com uma fotografia nas redes sociais?