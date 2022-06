Eis que chega a casa tecnológica!

Chegámos à cozinha! Vamos pôr os nossos fogões a gás de parte e falar-lhe de duas ótimas soluções que, certamente, já viu na casa de vários amigos ou familiares seus: as placas de indução e as placas vitrocerâmicas. Em primeiro lugar, as placas de indução são mais dispendiosas do que as vitrocerâmicas convencionais. No entanto, têm muito mais vantagens. A razão fundamental deste maior custo é pela indução ser um produto tecnicamente muito mais completo, e também por ser uma tecnologia mais moderna. Apesar de ser mais cara na compra, o seu uso é muito mais económico e, por isso mesmo, mais eficiente e ecológico também. São também placas mais seguras. Outra diferença entre a placa vitrocerâmica e a de indução é a importância, no caso das de indução, dos recipientes adequados de cozinha com uma base ferromagnética. Nas placas de indução o calor é gerado por um campo magnético criado quando a base do recipiente ferromagnético fecha o campo. As placas de indução vêm equipadas com uma série de sensores que previnem possíveis danos e avarias nos seus componentes. A placa desliga-se automaticamente se detetar que passou muito tempo desde a última utilização. O tempo dependerá da potência selecionada. Por exemplo, a potência máxima desligar-se-á ao fim de uma hora, enquanto que, estando na potêntica mínima se desligaria apenas ao fim de 10 horas. São ambas soluções mais eficazes, ecológicas e seguras que os comuns fogões a gás, pois funcionam através da electricidade.