Qual é o melhor pavimento para a sua casa de banho?

O pavimento é um dos acabamentos que mais nos ajuda a manter a casa limpa. E porquê? Simples: quanto mais o ajudar a criar a sensação de limpeza, melhor. Um chão que facilmente se mancha, apresenta pegadas ou denuncia os pêlos do cão espalhados pela casa é uma dor de cabeça total para qualquer pessoa que se importe minimamente com a limpeza da casa. Além da questão da limpeza, temos as questões de segurança, pois um chão demasiado polido pode provocar quedas, muitas delas sérias e graves. Outro ponto fulcral é o aspecto que dá a cada divisão: materiais menos resistentes em sítios de muita passagem apresentarão riscos, nódoas, desgaste óbvio, perda de cor, etc. – e nada disto é bonito quando toca a levar amigos lá para casa!

No artigo de hoje, como já deve ter ficado claro, vamos falar sobre pavimentos, mais especificamente do pavimento ideal para a sua casa de banho! A oferta no mercado é enorme, mas aqui vamos apresentar-lhe as vantagens e desvantagens de 7 tipos de pavimento e ainda dar-lhe uma dica quentinha, para que a sua casa de banho se torne ainda mais confortável, principalmente nos dias frios que já chegaram! Posto isto, sugerimos-lhe apenas que, no caso de estar indeciso entre duas ou mais opções, faça um estudo de mercado para avaliar preços e a dificuldade de aplicação (se estiver a pensar aplicar sozinho, sem a ajuda de profissionais). Muitas vezes facilitamos por um milhão de razões, por isso pense bem e boas obras!