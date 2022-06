Spa que faz sonhar!

Por fim termino esta viagem neste espaço digno de filme num outra sala de relaxe a descanso.

As cortinas brilhantes proporcionam um pouco de privacidade e os tons naturais irradiam calma e harmonia. As camas espreguiçadeiras são de luxo e conforto e inerente e a direcção do olhar irá sempre ser para os candeeiros em forma de globo no tecto. O fascinante jogo de luz por entre a filigrana dos globos tem o poder de nos tele-transportar para outra dimensão.

