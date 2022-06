Um chalé de sonho!

Agora sim, vemos a fachada, com o estilo típico de casa de madeira, em todo o seu esplendor. Nesta imagem, conseguimos ver em detalhe a forma como a fachada se encontra em plena comunhão com a natureza, com um fantástico bosque na parte traseira e dianteira da casa e com o jardim que vimos na imagem anterior. A moradia tem dois pisos, uma varanda e é inteiramente feita em madeira, com excepção do telhado de duas águas coberto a telhas. Curioso para a ver por dentro?