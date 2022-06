Uma cozinha super high-tech !

Sim há robots que são máquinas do presente, mas que nos parecem algo do futuro. Cada vez mais as marcas apostam em produtos que tudo fazem, tornando-os verdadeiras fadas do lar. Programam, medem, cozinham, temporizam e isso só com uma pequena ajuda nossa. No final, são horas poupadas e momentos que podemos desfrutar a fazer outras coisas, sem ser à volta dos tachos e das panelas. Queremos robots inovadores e génios, sabemos que o tempo é a receita… lá chegaremos. Por enquanto, já temos produtos high-tech xpto!