6 truques para mais conforto sem aquecimento

A janela é outro ponto a considerar para uma casa mais quente… e isso nas duas vertentes de calor. Se tiver uma janela bem isolada/vedada, com vidros duplos, de certeza que fará uma grande poupança económica, na sua fatura de electricidade, uma vez que não necessita de ligar tanto ou tão forte o aquecimento, pois todo o calor é guardado corretamente dentro da divisão. Por outro lado, uma boa janela, tanto no seu tamanho, como no seu formato deixa entrar a tal luminosidade para dentro de casa, propagando raios de sol que sabem tão bem, numa altura como esta do inverno, em que se fazem tímidos. Por isso, é que é importante consideraremos bem as janelas como fonte de calor e de bem estar, para tornar a nossa casa mais aconchegante e brilhante!