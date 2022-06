Rural por fora, moderna por dentro

A fachada que mostramos anteriormente foi completamente revestida a pedra natural em vários tons creme e castanhos. Uma fachada que se adapta muito melhor ao contorno rústico e natural da paisagem campestre. Por outro lado, as novas portas e janelas são agora modernas e reforçadas, com o intuito de melhorar o lado referente à climatização. As mesmas janelas têm agora outra desenho mais simples e para se usufruir de mais luz natural no interior, foram colocadas mais janelas no telhado da casa.