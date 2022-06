Como organizar a minha cozinha dentro de uma lógica feng shui?

Os materiais que se usam numa cozinha que pretende estar de acordo com o feng shui, são muito importantes, porque as superfícies na cozinha são normalmente de tamanhos consideráveis, é importante que o material lhe agrade e cative a sua vista. Para que o material o agrade em primeira instância, é necessário que as cores que exibe sejam dentro de um espectro claro. Aquilo que lhe aconselharíamos era a experimentar diferentes tons de madeira e o branco. São estas as cores feng shui por excelência, já que são as mais ligadas à natureza, à terra, à paz e à tranquilidade, cores que de resto, lhe sugerimos com muito frequência aqui nos artigos da homify.