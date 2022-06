Os melhores tampos para a sua mesa de jantar

O mármore é um material nobre que faz as delícias de muitos, quanto a nós temos de nos confessar grandes apologistas deste material e passamos a explicar porquê. Em primeiro lugar e grande razão do mármore nos encantar tem que ver com a elegância única deste material. Qualquer que seja a superfície que utilize mármore há uma certeza que podemos ter: o espaço terá uma magia única. A mesa que lhe mostramos é um exemplo de que gostamos em particular, não é só o tampo, toda a mesa é simplesmente maravilhosa – dá-nos quase vontade de ficar a contempla-la! Com uma estrutura em ferro e uma pedra única de grandes dimensões - não queremos imaginar qual será o peso total desta mesa, mas mesa e mármore não augura nada de bom, no que a peso diz respeito – ela é com certeza o centro das atenções da sala em que se encontra. Pode ter a certeza que se tiver uma assim em sua casa também ela terá um lugar de destaque.