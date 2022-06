Uma casa simples e encantadora em Matosinhos

Composta por três pisos, a habitação segue um esquema funcional muito simples. O piso térreo é ocupado pelas divisões de carácter mais social integrando uma cozinha com despensa, uma sala de estar e uma pequena casa de banho de apoio a estas funções. No primeiro piso foram acomodadas todas as divisões que pressupõem um maior grau de intimidade como a suíte dos pais e os dois quartos das crianças com a sua instalação sanitária. Tirando partido do sossego e do ligeiro isolamento relativamente ao resto da casa, foi ainda incorporado um espaço de trabalho no último piso. A circulação vertical é garantida através de um vão de escadas que atravessa todo o edifício no seu centro.