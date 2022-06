6 dicas de design para trabalhar como na Google

As cores que escolhe para o seu escritório são super importantes. Isto porque sendo um espaço no qual passa tanto tempo convém não ser algo como muita informação e que lhe canse a vista. As cores mais neutras e claras são sem sombra de dúvida a melhor escolha a fazer. O espaço deve ser o mais clean possível, pois só assim a nossa atenção se concentra efectivamente naquilo em que se deve concentrar . O exemplo que lhe apresentam na imagem é a nosso ver um óptimo exemplo de escritório: fonte de luz natural, cores do espectro branco conjugadas com a madeira e pouca informação nas paredes, sendo que aquela que existe, se encontra nas nossas costas, sendo por isso impossível de ser uma fonte de distração.