Ideias para um jardim amigo da bicharada!

Como posso tornar o meu jardim “dog-friendly”, ou seja, ideal para ter um cão? É a esta pergunta que nos vamos dedicar a responder hoje.

Se tem um cão sabe quão ele precisa de ter espaço ao ar livre, para além do espaço no interior da sua casa. Não é correcto deixá-lo o dia todo no jardim, ainda que muitas pessoas acreditem que sim, pois é também um membro da nossa família que deve ser tratado como tal. No entanto, não é correcto também deixar este que é o nosso “melhor amigo” sempre fechado dentro de casa. Muitas pessoas que têm cães e têm jardim, sentem receio em deixar o cão no exterior sozinho e, por vezes, mesmo quando está acompanhado, tentam evitar. E porquê? “Porque o cão vai destruir o meu jardim”, é a resposta que vamos ouvir a esta pergunta. A verdade é que isto pode ser totalmente evitado.

Para os cães, tudo à volta pode ser sinónimo e brincadeira. Por outro lado, a forma de comunicarem connosco e nos chamarem à atenção é, muitas vezes, estragar coisas, mesmo sem o estarem a fazer por mal. Mas como podemos evitar isso? Se o jardim foi projectado a pensar no nosso animal de estimação, eles estarão mais à vontade, assim como nós, e certamente se comportarão muito melhor. Tal como nós, os cães não aprendem sozinhos. Devemos educa-los e ensiná-los o que se deve ou não fazer.

Assim, o primeiro passo a dar é criar condições para que o nosso cão viva bem e possa estar descansado no jardim, da mesma forma que nós queremos estar, mesmo quando ele vai estar a brincar. Por isso, acredite, um jardim e o cão podem coexistir pacificamente, deste que tenhamos atenção a alguns pontos chave.

Se tem um cão, não hesite em continuar a ler este artigo. Se não tiver, leia na mesma, pois de certeza que tem familiares e amigos que têm cães e vão querer saber estas sugestões para adequarem este jardim ao seu animal de estimação, que tanto gosta dos donos!