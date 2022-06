O que ter em consideração ao comprar uma cozinha nova

Já lhe falamos do quanto importante é a área de trabalho da sua cozinha, a verdade é que é ali que a magia acontece! Há um mínimo que se deve ter para que possamos trabalhar à vontade, mas mais do que isso , acreditamos que ter um espaço desafogado é igualmente importante, ou seja se aquela é a sua área de trabalho, reserve-a apenas para isso, ponha o galheteiro, os frasquinhos das especiarias e afins num outro sítio, vai ver que a diferença será notória. É muito importante criarmos as condições certas para as tarefas que temos que executar – e isto não se aplica apenas às cozinhas mas a tudo na vida! – por isso tenha este factor em atenção, vai ajudá-lo e muito.