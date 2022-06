As melhores mesas para a ceia de Natal que pode copiar em sua casa!

Já todos nós sentimos o cheirinho do Natal no ar. Lentamente o frio vai sendo mais perceptível e com ele as decorações e as luzes na rua. O Natal é uma época do ano maravilhosa, pois apesar do frio, sente-se de alguma forma calor humano – algo que nos dias que correm parece sentir-se cada vez menos… – estar em família, ver filmes de animação com os mais novos, ou ouvir a histórias de quando éramos pequenos, é isto o Natal… Uma época do ano maravilhosa!

Todos sabemos o que o Natal traz consigo, as prendas, o pinheiro, as decorações natalícias e claro a ceia. É precisamente sobre esta última que lhe vamos escrever. A decoração está pela casa toda e a mesa não é excepção. São muitas as famílias que até têm um serviço especial ou enfeites de mesa cujo propósito é o de decorar apenas naquele dia. Se é uma dessas pessoas que tem especial apreço pela ceia e mesas natalícias então está a ler o artigo certo, pois é precisamente sobre como arranjar a sua mesa que lhe vamos escrever. Ainda é cedo para pensar nas rabanadas, mas a mesa pode-se ir pondo!