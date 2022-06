Como decorar um apartamento em apenas um fim-de-semana

Das nossas seis soluções esta é a que requer um pouco mais de trabalho, é claro que depende da sua aptidão como pintor, mas nada de impossível, nada de desistir, ok? Até porque só estamos a falar de uma parede, talvez escolha a da sala, já que esta é a divisão que recebe os convidados e onde passamos os nossos serões. É a que ganhará mais destaque e saltará à vista de todos. Mas é claro que se achar que tiver a veia de pintor, pode aproveitar o balde de tinta e dar outras pinceladas pela casa, nada como se sentir inspirado ou melhor… nada como começar, depois ninguém nos pára! Não é assim?

Ao pintar uma parede do seu apartamento, nomeadamente a da sala, fica com a garantia de uma decoração completamente renovada. Se todas as paredes da sua casa forem brancas, então veja a cor que quer destacar na sua decoração e aposte nela como tela de fundo, é como um novo brilho dentro de casa, é a tal parede de destaque, que se quer dar ênfase. O uso de duas cores, não é à toa, pois permite alongar o ambiente, com um sentimento de amplitude. Além de proporcionar vida e alegria ao espaço. Não há regra para escolher a parede a pintar, tanto pode ser aquela perto da mesa de jantar, do lado de televisão ou das laterais, como vemos nesta inspiração de decoração, da decoradora Ângela Pinheiro Home Design.

Uma boa lufada de ar fresco vem sempre de umas boas pinceladas… traz aquele 'cheiro' à novo!