O meu pequeno jardim

Para relaxar e organizar eventos ao ar livre rodeado de amigos e familiares, nada melhor do que um deck exterior com espaço para sentar toda a gente. Neste caso um pequeno palco de paletes foi concebido para receber os convidados confortavelmente. Siga o conselho e crie espaços de relaxe, mesmo que em formato mais reduzido. Ao criar vários cenários e zonas, o jardim vai-lhe parece maior. Decore as zonas de relaxe com almofadas e acessórios confortáveis e dê ao seu jardim um ambiente acolhedor.