Os mais belos quartos em tons creme!

Se é adepto do estilo moderno temos a certeza que este quarto lhe vai encher as medidas. Aqui, vários tons de creme desdobram-se nos vários elementos que constituem a divisão: na estrutura da cama, nos têxteis, no revestimento da parede, no tapete, no estore, no conjunto de secretária e cadeira. Há várias aplicações e tonalidades que pode e deve explorar, sempre com conta, peso e medida.