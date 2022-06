Para sonhar com a praia!

Búzios, conchas, jarras de vidro com areia, folhas de palmeiras, barcos, cabos e nós.. são tudo objectos que nos lembram a praia e nos fazem sonhar. E porque sonhar com este ambiente e não o ter em casa o ano todo, ou simplesmente mudar ligeiramente nestes meses mais quentes? Mudar da decoração de verão directamente para a Árvore de Natal, a mim não me custaria nadinha, pois sou louca pelas duas estações e as outras ficavam assim como que, esquecidas.

A luz amarelada deixa o ambiente mais confortável. Lembre-se que não existe coisa pior do que ambientes frios e desconfortáveis devido à luz branca. Esmere-se e se precisar peça ajuda a profissionais, o resultado quer-se bonito mas muito, muito confortável.