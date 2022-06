Os melhores pormenores portugueses em sua casa!

O desenho da cozinha tem vindo a alterar com o passar dos anos. O seu lado funcional e o que se precisa nos dias de hoje mantém-se, refiro-me apenas à forma e à modernidade. A sociedade prefere modelos e electrodomésticos de gama alta e os mais recentes no mercado, querem móveis e gavetas que abrem e fecham sozinhos e muito espaço de arrumação e de circulação. Na cozinha da imagem, depois de uma intervenção em todo o apartamento, também aqui se quis deixar presente um pouco do passado. A boca da chaminé da cozinha manteve-se em granito e no seu interior foi literalmente pousado um fogão moderno – o contraste é notório e bastante enriquecedor.