Os mais modernos chuveiros!

Bases de duche podem ser fechadas e protegidas com um sistema de cortinas ou por portas em vidro ou de acrílico. A ideia é não molhar o exterior e ficar dentro de uma espécie de cápsula. As bases de duche podem estar ao nível do pavimento ou estarem ligeiramente colocadas a cima ou as mesmas serem de maior altura.

A madeira já não é um problema quando aplicada em casas de banho ou cozinhas, visto já existirem tratamentos que a impermeabilizam e outra alternativa com o mesmo aspecto estético, é a cerâmica a imitar madeira.

Projecto de M2.Senos no projecto PM House.