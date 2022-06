Top 5 – as remodelações e as casas ideais

No artigo classificado como o 3º mais popular da semana mostramos-lhe novamente, como a cozinha é o lugar perfeito para reuniões com amigos ou membros da família. É lá que podemos fazer o que mais gostamos: comer! Actualmente, são várias as maneiras de renovar ou reabilitar um espaço como este, e em certos casos, transformando-os. Com uma grande variedade de soluções, podemos renovar as nossas cozinhas com estilo e elegância, usando tintas, madeiras, plástico, cerâmicos e até vinil. O equilíbrio estético é importante, e ter uma solução viável, torná-lo-á mais agradável durante o dia.

Mostrámos-lhe o processo de renovação de várias cozinhas, para ver se se inspire ai em sua casa! Aqui!