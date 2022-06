A vivenda ideal para uma família muito moderna!

No piso térreo há uma sala de estar em espaço aberto onde predomina a madeira em combinação com as superfícies brancas das paredes e do tecto criando um efeito verdadeiramente notável. Este é um espaço minimalista no que diz respeito às cores e aos materiais mas, ao mesmo tempo, confortável e elegante. Numa área pequena como esta, há lugar não só para a sala de estar, a cozinha e a sala de jantar, como também para um espaço de armazenamento engenhoso. Aliás, a organização e o gosto pela ordem são evidentes nesta residência.