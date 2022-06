A extensão que é um cubo em madeira!

A extensão tem vista directa para o jardim para que se possa desfrutar da paz e da luz do sol e é prolongada com um terraço que permite ligar à parte mais antiga do edifício. Esta extensão complementa em pleno o espaço exterior. Sem demarcação nítida, podemos avançar a partir do interior para o exterior, como se fossem um espaço único. Este sentido de continuidade é exacerbado pela estrutura de vidro totalmente equipada, oferecendo uma perspectiva inigualável sobre o exterior e um sentido particular de simbiose.

O edifício é naturalmente acompanhado de mobiliário de jardim em madeira, num estilo que tende a ser zen. Uma árvore florida oferece-nos sombra e ajuda a compor o ambiente do terraço.