Uma casa lado a lado com a natureza!

Para além dos interiores cativantes, esta casa tem também um luxuoso espaço de jardim que propicia um sentimento de abertura e leveza. A cozinha e a sala de jantar, com as generosas áreas envidraçadas, estão em permanente comunicação com este cenário natural. Assim, ainda que se trate de uma zona exterior, a sensação é a de que, de certa maneira, também faz parte do interior. Esta ligação oferece aos proprietários uma vista sublime durante as refeições ou mesmo enquanto as preparam na cozinha. Com a adição das paredes envidraçadas, os designers removeram os obstáculos em prol de um sentimento de expansão.