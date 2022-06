Que piso escolher para a minha entrada?

Gosta de pisar o chão da sua casa com classe? Então comecemos logo pela entrada de casa…

… Hoje é já pelo primeiro espaço de casa que damos início a um novo artigo, é por aqui e sejam bem-vindos!

O hall de entrada ou o corredor que nos leva às restantes divisões deve irradiar de beleza, sabe disso, não é verdade? A sua entrada é a identidade da sua casa, se ela for bonita e atrativa, teremos então uma percepção positiva de todas as restantes divisões. Queremos uma entrada convidativa e aconchegante, para a primeira impressão de quem entra, mas também de nós mesmos assim que chegamos a casa. E a beleza da mesma começa logo pelo chão que pisamos! O pavimento muito diz sobre a decoração e estilo de uma habitação. Não são apenas as paredes ou as peças decorativas que devem ser postas em causa. Também o revestimento do próprio chão, pois este é que dita o conforto e o lado estético do lar.

É este pequeno pedaço de casa, que deixamos avistar, é talvez esta parte do chão que muitos que tocam à campainha terão a oportunidade de pisar, por isso a escolha do mesmo não pode ser à toa, nem descuidada. Considere todos os aspetos da sua casa e respetivas condições, pois estes terão influência no pavimento, já sabe é algo que fica rapidamente sujo e marcado. Por isso, analise as condicionantes da sua vida familiar, antes de colocar qualquer chão. Para o elucidar um pouco nesta decisão leia o nosso artigo, que abrange seis tipos de pavimentos diferentes ideais para o hall de entrada e respetivo corredor. Não se esqueça é de manter uniformidade entre a entrada e o restante ambiente de casa, tem de haver a mesma linguagem, sempre tudo harmonioso…

Vamos a isto!