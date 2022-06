A história de um edifício com história!

Situado no Juncal, uma pequena vila do centro do país, o edifício encontra-se em frente ao largo principal da cidade assumindo um papel preponderante na vida pública do local. O largo de São Miguel, além de integrar o salão paroquial intervencionado, é também conformado pela Igreja de São Miguel, concentrando em volta de um único espaço público grande parte das valências fundamentais de qualquer vila. Na fachada posterior o edifício faz fronteira com as terras de hortas e pomares da freguesia. Sendo que este espaço desempenhou um papel crucial na vida social e cultural da comunidade do Juncal desde o início do século XX (infantário, local de refeições comunitárias, escola e sala de cinema e teatro), as diferentes apropriações deram origem a alterações sucessivas, que diminuíram a qualidade desta área. Em 2012, o edifício encontrava-se consideravelmente degradado, conduzindo à necessidade de uma recuperação e transformação.