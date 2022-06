Modernidade e conforto no meio do bosque

Uma enorme casa construída nos anos setenta necessitava urgentemente de uma remodelação com o objectivo de se adaptar à vida moderna dos seus novos habitantes. Verá ao longo deste artigo como a Casa Barrancas ficou resolvida. O tour virtual e as imagens panorâmicas irão mostrar-lhe com facilidade o trabalho de reabilitação na Cidade do México, executado por Ezequiel Farca.

A Casa Barrancas não era visualmente atraente, mas tinha uma área com muito potencial, além de uma excelente localização com vista para uma bela floresta; Assim, o desafio para os profissionais foi o de criar um projecto focado em detalhes e modernidade, trazendo elementos naturais do exterior para o interior.

Os 720 metros quadrados de construção são possíveis de apreciar a partir do exterior, aumentando mais ainda o desejo de ter uma igual.

Fique com o resultado deste grande projecto!

créditos fotográficos: Jaime Navarro, Roland Halbe