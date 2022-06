6 dicas para o interior de uma pequena casa

Por vezes por questões económicas, outras por questões logísticas ou ainda outras vezes, por questões de praticidade do dia a dia, estas são algumas das razões que nos levem a optar por uma casa pequena. Nem sempre o sonho é viver numa mansão, com muitas divisões e tanto outro espaço e áreas intermináveis. Há, de facto, quem prefira ser prático e restringir-se ao essencial e é claro que existem inúmeras vantagens, a optar por uma casa mais pequena, é uma destas pessoas? Desde dos custos mais baixos, quer compra ou aluguer, não há tanto para limpar, nem para arrumar, é mais fácil e menos dispendioso mobiliar uma casa pequena, é mais cozy e é mais fácil de organizar. Como podem constatar existem inúmeras soluções vantajosas, que são ideais, para casais, solteiros ou pessoas de idade, que procuram um lugar simples, cómodo, confortável e fácil de aceder às diferentes divisões.

Porém, quando se opta por uma casa pequena, procuramos rentabilizar ao máximo a sua área, cada espaço ou metro quadrado fará diferença no final. Sabemos que estas questões de espaço e de aproveitamento do mesmo preocupam os seus habitantes, como tal, trouxemos-vos hoje, seis dicas, que o ajudarão a tornar o seu pequeno espaço um grande lugar. Há sempre formas de contornar, de enganar a vista e de aproveitar tudo ao máximo e da melhor forma. Existem pequenos truques, tanto na escolha do mobiliário, como das cores, do aproveitamento das paredes, que permitirão organizar e otimizar da melhor forma os espaços, sempre com o intuito de ser mais funcional e natural possível.

Estão curiosos por descobrir o nosso artigo de hoje? Temos a certeza que sim, por isso sem mais demoras, vamos às nossas dicas para uma pequena casa se tornar grande…

É por aqui… Leia tudo com atenção e no final não se esqueçam de partilhar connosco a vossa opinião!