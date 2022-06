Aveiro, uma cidade com vida!

A proposta propõe uma sensação ilusória de movimento, um certo cinetismo vibrante. A composição gráfica nasce do circulo como figura geométrica principal, variando de dimensão dentro do quadrado que é o próprio azulejo. É um jogo de formas exponenciado pelo uso de 3 cores: azul, branco e verde. O gradiente das cores retrata a ligação do túnel entre as duas áreas, dando jus ao seu nome: da água ao jardim.

Visto o tempo de visualização do mesmo ser sempre reduzido e de passagem, as cores e o desenho que parece mexer e ter vida, não podia ter sido projectado de melhor maneira – um gesto de ligação e de movimento.