Delicadeza extrema com a Orchid's Loft!

Uma cómoda de duas gavetas de nome Birkin é o segundo exemplo do que chamamos bom design de mobiliário. O seu aspecto delicado bastante ao estilo clássico/colonial baseia-se num desenho de linhas simples com duas largas gavetas. As suas formas arredondas em conjunto com as gavetas completam este objecto de mobiliário. Completará qualquer decoração de um quarto, sala de estar, corredor ou closet, além de que o seu espaço interior armazenará bastantes coisas.