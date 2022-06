Natureza no interior ganha segunda função!

Heras são aquelas plantas trepadeiras que cobrem muros, varandas e árvores. São verdes mas também existem com a vertente florida, como as buganvílias que são de floração exuberante entre Maio e Novembro. Decoram e colocam qualquer muro mal pintado cheio de vida e personalidade. Será certamente da mesma opinião que eu, quando acho preferível ver uma casa literalmente tapada com estas plantas das alturas em vez de parede com ar degradado e a precisar de obras.

Não só de exterior são estas plantas. Quer dizer, elas são de exterior mas podem e aguentam-se bem em ambientes interiores, tal como o exemplo de hoje.

O artigo será curtinho mas especial, venha daí!